С начала пандемии в Самарской области от коронавируса умерли уже 163 человека

Под наблюдением врачей остаются сейчас еще 242 пациента с подтвержденным коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии COVID-19 подтвердили уже у 10435 человек. 80% из них (10435 человек) выздоровели, 163 умерли, причем вчера стало известно о 14 смертях, сегодня - о четырех.

- Погибли женщина 55-ти лет и мужчина 59-ти лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - говорят в оперативном штабе Самарской области. - Также умерли 81-летняя женщина, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, и мужчина 39-ти лет, страдавший онкологическим заболеванием.

Таким образом, показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области на сегодняшний день составляет 5,1, по стране этот показатель в разы выше - 13,15.

Напомним, вчера, после того как стало известно о 14 смертях, врачи пояснили: такая цифра не значит, что 14 человек умерли за сутки. Нет, в статистику включили тех пациентов, чьи патолого-анатомические заключения, которые могли проводиться на протяжении длительного времени, были готовы в результате в один день.

Отрицательные анализы на ковид и выписку с больничного за сутки также получили 108 человек, при этом 81 пациент из этого числа переболел коронавирусом в легкой форме у себя дома.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 242 пациента с подтвержденным СOVID-19.

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