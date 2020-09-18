Мэрия пошла в суд, чтобы снести гаражный массив в Кировском районе Самары

Горадминистрация продолжает войну с гаражами Фото: Олег УКЛАДОВ

Департамент градостроительства Самары обратился с иском в суд, требуя признать самовольной постройкой блоки гаражей в Кировском районе. Речь идет о двух земельных участках площадью примерно в 596,5 кв. метров. Владельцем построек выступает гаражный кооператив «ЮГАН», он и стал ответчиком по этому делу.

Чиновники просят суд признать гаражи самовольной постройкой, обязать ПГК «ЮГАН» их снести за свой счет в течение трех месяцев, а также предоставить городским властям право убрать гаражи самостоятельно, если вдруг гаражный кооператив «заартачится».

Интересно, что речь идет не об обычных железных гаражах-«домиках», а об объектах капитального строительства, снос которых потребует значительных финансовых вложений.

Разбираться в обстоятельствах этого дела предстоит Арбитражному суду Самарской области, первое заседание назначено на 15 октября.

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