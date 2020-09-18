На строительство Самарского моста Правительство РФ выделит еще 1,5 млрд рублей

Мост разгрузит въезд в Самару со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска Фото: предоставлено пресс-службой

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительные 1,5 млрд рублей на второй этап строительства моста через реку Самару. Дополнительного финансирования смог добиться губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своей сентябрьской поездки в Москву.

- Второй этап крайне важен для Самары, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров во время недавнего посещения объекта.

Напомним, речь идет не просто о строительстве собственно моста, но и дорог, подъездных путей, плюс развязок, которые разгрузят въезд в Самару со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска.

Первый этап работ уже завершен, рабочие приступили ко второму: через железную дорогу возводят путепровод, кроме того, строят две транспортные развязки эстакадного типа.

Второй этап должен быть завершен в 2023 году, но при дополнительном финансировании и ускоренных темпах строительства объект может быть сдан раньше.

В итоге мост и дороги не только обеспечат более свободный въезд в Самару, но и откроют выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара – Волгоград». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».