На площади у ДК «Тольяттиазот» пройдет бесплатный концерт джазового оркестра

Джазовый оркестр Тольяттинской филармонии выступит 20 сентября в 15:00

Компания «Тольяттиазот» - крупнейший поставщик карбамида и основной производитель аммиака в России - поддержал проект «Звезды площади Искусств», который реализует Тольяттинская филармония в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Предприятие оказало не только финансовую помощь, но и предоставило свою площадку для проведения бесплатных концертов и арт-акций оркестров и ансамблей филармонии.

Так, выступления музыкантов проходят в Тольятти под открытым небом с августа. Горожане могли послушать концерты, а также рассказы о музыке и музыкальных инструментах на улице Победы, площади искусств и на площади у Дворца культуры «Тольяттиазот», а также в камерном зале филармонии, если погода не позволяла играть на свежем воздухе.

Концерты проекта «Звезды площади Искусств» продолжатся до 20 сентября. В воскресенье горожане смогут послушать на площади у ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12) концерт джазового оркестра Тольяттинской филармонии. Начало в 15:00. Сотрудники предприятия уже с нетерпением ждут всех любителей джаза на своей площадке.

- Наша победа в проекте «СОдействие» была бы невозможна без Тольяттиазота, поскольку наличие поддержки крупного градообразующего предприятия - это один из основных критериев конкурса, - отметила директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова. - Мы давно и плодотворно сотрудничаем с заводом по развитию городской культуры: это и открытые фестивали «Классика OPEN FEST», и восстановление главного филармонического рояля «Стейнвей», и стипендиальная программа «Импульс». Я очень благодарна руководству и всем сотрудникам предприятия за поддержку и надеюсь на новые проекты во благо культуры.