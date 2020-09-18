В Самаре перекрыли дороги в районе филармонии из-за шутника-минера

В районе Филармонии сейчас не проехать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция в пятницу, 18 сентября, оцепила район филармонии, дороги там перекрыты, автомобили и общественный транспорт пускают в объезд.

Все дело в том, что кто-то сообщил о минировании здания Самарского колледжа строительства и предпринимательства. В итоге из здания на ул. Фрунзе, 116 эвакуировали преподавателей, студентов и другой персонал. На месте работают спецслужбы.

Информации о том, что внутри действительно нашли что-то хотя бы отдаленно похожее на взрывчатку, пока нет. Напомним, это уже не первый раз, когда из-за ложных сообщений о минировании в Самарской области проводят масштабную эвакуацию. С августа в регионе взрывчатку искали в судах, думе, горадминистрации, ТЭЦ, ГРЭС и даже в аэропорту Курумоч. Обычно через час-полтора всем эвакуированным разрешали вернуться внутрь.

Как долго полиция будет проверять здание колледжа, пока не ясно. Движение перекрыто на ул. Фрунзе на участке от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого.

- Объезд автобусов маршрута №34 по ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева, ул. Некрасовская, ул. Фрунзе и далее по маршруту в оба направления, - рассказали в «СамараАвтоГазе».

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