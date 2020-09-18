В Самаре перекрыли дороги в районе филармонии из-за шутника-минера

В районе Филармонии сейчас не проехать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре полиция в пятницу, 18 сентября, оцепила район филармонии, дороги там перекрыты, автомобили и общественный транспорт пускают в объезд.
Все дело в том, что кто-то сообщил о минировании здания Самарского колледжа строительства и предпринимательства. В итоге из здания на ул. Фрунзе, 116 эвакуировали преподавателей, студентов и другой персонал. На месте работают спецслужбы.
Информации о том, что внутри действительно нашли что-то хотя бы отдаленно похожее на взрывчатку, пока нет. Напомним, это уже не первый раз, когда из-за ложных сообщений о минировании в Самарской области проводят масштабную эвакуацию. С августа в регионе взрывчатку искали в судах, думе, горадминистрации, ТЭЦ, ГРЭС и даже в аэропорту Курумоч. Обычно через час-полтора всем эвакуированным разрешали вернуться внутрь.
Как долго полиция будет проверять здание колледжа, пока не ясно. Движение перекрыто на ул. Фрунзе на участке от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого.
- Объезд автобусов маршрута №34 по ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева, ул. Некрасовская, ул. Фрунзе и далее по маршруту в оба направления, - рассказали в «СамараАвтоГазе».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Что происходит?
В суды районов города поступили письма о возможном заминировании. Людей эвакуируют, здания проверяют. Мы рассказываем обо всем в онлайн- режиме (подробности)
Неизвестные сообщили о минировании Самарской ГРЭС
Из-за этого спецслужбы перекрыли Волжский проспект (подробности)