В Тольятти из горящего жилого дома рядом с бизнес-центром «Европа» спасли женщину

Пожарные спасли женщину в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера вечером, 17 сентября, в Тольятти загорелась квартира в девятиэтажке на бульваре Космонавтов, 24. Это рядом с бизнес-центром «Европа» в Автозаводском районе.

В жилом доме 11 подъездов - это более двух сотен квартир. Пожар возник в 16.20, когда многие жильцы еще были на работе.

- Нам сигнал поступил в 16.20, на место выехали 5 пожарных машин и 17 человек личного состава, - рассказали в облМЧС.

На месте выяснилось: горят домашние вещи в прихожей однокомнатной квартиры. К счастью, огонь не успел распространиться внутрь жилого помещения, площадь возгорания составила 5 кв. метров.

- Локализация пожара объявлена в 16.30, полная ликвидация - в 16.36, - говорят в МЧС. - Из пожара была спасена 47-летняя женщина.

О ее состоянии на данный момент пока ничего не известно. Эксперты уже сегодня выехали на место, чтобы разобраться в том, что стало причиной возгорания.