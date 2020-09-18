Samara ZBS: в интернете шутят над названием самарского футбольного клуба в PES 2021

Результаты такой команды просто не могут быть плохими. Фото: vk.com/freekicksrus

В интернете обратили внимание на забавный казус разработчиков футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2021 (PES 2021). Из-за того, что у компании Konami нет прав на команды ФНЛ, их решили заменить придуманными. Так, например, «Крылья Советов» превратились в Samara ZBS.

Над забавным сочетанием согласных букв и шутят в интернете. Однако объяснение нашлось довольно простое. ЗБС – это аббревиатура от зеленый, белый и синий - клубных цветов «Крыльев Советов».

Помимо названия изменились логотип и состав команды. За Samara ZBS играют вымышленные футболисты.