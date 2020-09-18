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В Самарской области вездеход протаранил «четырнадцатую»

Водитель вездехода отделался легким испугом, а вот пассажиру легковушки потребовалась помощь медиков
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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По предварительным данным, водитель вездехода выехал на встречную полосу

По предварительным данным, водитель вездехода выехал на встречную полосу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе вчера днем произошло необычное ДТП: на дороге столкнулись автомобиль и... вездеход. ЧП произошло на автодороге «Ульяновск - Самара - Коммунарский».

- По предварительным данным, вездеход двигался со стороны поселка Коммунарский в направлении поселка Калиновка, - говорят в областной полиции. - Водитель вездехода не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-211440».

В столкновении вездехода и «четырнадцатой» проиграла... легковушка. Оба водителя, правда, отделались легким испугом. А вот женщина-пассажир легкового автомобиля получила травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу.

Кто виноват в ДТП и все ли в порядке с вездеходом, подозрительно напоминающим модернизированную «Ниву», теперь будут выяснять сотрудники полиции, по факту ДТП назначена проверка.

В аварии пострадала женщина-пассажир, которая находилась в легковом автомобиле

В аварии пострадала женщина-пассажир, которая находилась в легковом автомобиле

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП