В Самарской области вездеход протаранил «четырнадцатую»

По предварительным данным, водитель вездехода выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе вчера днем произошло необычное ДТП: на дороге столкнулись автомобиль и... вездеход. ЧП произошло на автодороге «Ульяновск - Самара - Коммунарский».

- По предварительным данным, вездеход двигался со стороны поселка Коммунарский в направлении поселка Калиновка, - говорят в областной полиции. - Водитель вездехода не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-211440».

В столкновении вездехода и «четырнадцатой» проиграла... легковушка. Оба водителя, правда, отделались легким испугом. А вот женщина-пассажир легкового автомобиля получила травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу.

Кто виноват в ДТП и все ли в порядке с вездеходом, подозрительно напоминающим модернизированную «Ниву», теперь будут выяснять сотрудники полиции, по факту ДТП назначена проверка.