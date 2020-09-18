В Самарской области ожидают лучший урожай за последние 40 лет

Поволжская агропромышленная выставка проходит 18 и 19 сентября Фото: предоставлено пресс-службой

Несмотря на коронавирусную пандемию, рост сельсхозяйственного производства в Самарской области уже составил 5,5%. Более того, в этом году у нас ожидается лучший урожай за последние 40 лет. Об этом сегодня заявил глава региона на открытии открытие XXII Поволжской агропромышленной выставки.

- У нас на 4,5% возросли надои молока, производство мяса. В этом году труженики полей нас порадовали хорошим урожаем. Мы ожидаем, что результат будет лучший за последние 40 лет, – отметил Дмитрий Азаров. - Аграрии уже собрали более 2,7 млн тонн зерна.

На Поволжскую агропромышленную выставку в этом году съехались более 500 участников из Чехии, Белоруссии и 19 регионов России. На ее открытие приехали первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, а также депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.

Джамбулат Хатуов поблагодарил губернатора Самарской области за усилия, которые в регионе прилагают к развитию сельскохозяйственного машиностроения - благодаря этому отечественные аналоги самой необходимой техники стоят в 2 раза дешевле импортных, а значит, доступны для разных регионов страны.

Поволжская агропромышленная выставка проходит 18 и 19 сентября, на ней представлены все отрасли сельского хозяйства: техника, агрохимия, ветеринария, овощеводство, корма, садоводство и многое другое. Представленную продукцию можно не только рассмотреть со всех сторон, но и купить.