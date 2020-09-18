Пожар на Победе в Самаре: в горящей квартире погиб 47-летний мужчина

Сотрудники МЧС около 40 минут боролись с огнем на площади 50 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 18 сентября, в Советском районе Самары произошло ЧП. Загорелась квартира в доме № 87 на улице Победы. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:16. По приезду было установлено, что в квартире горят домашние вещи на площади 50 квадратных метров. Погиб 47-летний мужчина, спасена 42-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Также из дома спасатели эвакуировали двоих человек. Потушить возгорание пожарным удалось в 11:56. На месте работали 31 человек и 12 единиц техники. Из-за чего начался пожар, предстоит установить специалистам.