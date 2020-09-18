Прокуратура обвиняет АО "ПТС" в нарушении сроков ремонта теплотрасс

Перевооружение теплотрасс на ул.Стара-Загора и Нагорной, по данным прокуратуры, должны были закончить к 10 сентября. Фото: администрация г.о.Самара

Прокуратура Промышленного района Самары выразила недовольство затянувшимися "раскопками". Претензии ведомство высказывает к работам, которые тепловики ведут на улицах Стара-Загора и Нагорной

- Проверка показала, что у АО "ПТС" было разрешение на производство земляных работ по адресам ул.Стара-Загора 149а-159 и ул.Нагорная, 11-13 сроком до 10 сентября, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в районной прокуратуре. - Однако на момент проверки работы по перевооружению теплотрассы не были завершены, а территория, следовательно, не приведена в надлежащий вид.

15 сентября сотрудники ведомства внесли представление в адрес руководства АО "ПТС" об устранении нарушений законодательства о благоустройстве, ответ еще не получен. Тем временем прокуроры подготовили постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц и самой компании как юрлица.