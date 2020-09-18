Самарский минздрав проведет проверку после гибели пенсионера на пороге поликлиники

ЧП произошло 17 сентября на пороге самарской поликлиники №14 Фото: принтскрин видео.

В Самарской области начали проверку действий персонала городской поликлиники №14 в Промышленном районе Самары. Поводом стала гибель пациента на лестнице медучреждения.

Напомним, очевидцы сняли видео с места событий, на котором рассказывают, что за 15 минут никто из врачей не смог предпринять ничего, что могло бы спасти мужчину, которому неожиданно стало плохо. Когда персонал поликлиники вынес ему нашатырный спирт, было уже поздно.

- Министерство здравоохранения Самарской области приносит соболезнования родным и близким мужчины, скончавшегося 17 сентября в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике №14, - опубликовали сегодня официальное заявление сотрудники ведомства. - В настоящее время в рамках полномочий министерством проводится проверка по данному случаю.

Впрочем, минздрав уточняет: записи с камер видеонаблюдения уже изучены, и на них видно, что до прибытия "Скорой помощи" персонал поликлиники все же пытался оказать пациенту медицинскую помощь.

Были ли действия медиков достаточными и своевременными, судить теперь будут не только их коллеги. Городской прокурор Никита Зубко также поручил своим подчиненным провести проверку по факту произошедшего.

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