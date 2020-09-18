Жителей Самарской области без маски на лице будут высаживать из общественного транспорта и штрафовать

Общественный транспорт в Самарской области регулярно дезинфицируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последние недели увеличивается количество заболевших коронавирусом, регион стабильно держится в ТОП-10 регионов РФ по числу подтвержденных фактов COVID-19 за сутки. В областном Роспотребнадзоре считают: виной всему беспечность населения:

- Граждане перестали уделять должное внимание безопасности: ношению масок, соблюдению дистанции, сокращению общения, - заявила на недавнем совещании в гоардминистрации замруководителя ведомства Светлана Шерстнева. - Осложняет ситуацию и то, что граждане при первых признаках проявления респираторных заболеваний не спешат обращаться к врачу. И это при том, что помимо коронавирусной инфекции у нас ожидается сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом.

Несмотря на то, что в Самарской области открылись рестораны, торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы, власти пока не отменяли режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В регионе продолжают дезинфицировать общественные пространства, следят за обеззараживанием воздуха в помещениях и разделением людских потоков в школах, детских садах, театрах и так далее.

От коммерсантов снова требуют усилить контроль за тем, чтобы посетители носили маски и соблюдали социальную дистанцию - за выявленные нарушения мер безопасности власти уже составили около 250 протоколов на сумму примерно в 3 млн рублей.

Теперь особый контроль будет за общественным транспортом и пассажирами:

- В общественном транспорте никто не должен находиться без маски, - заявила глава Самары Елена Лапушкина. - Для сохранения жизни и здоровья горожан мы будем принимать жёсткие меры – общественный транспорт не тронется, пока пассажир либо не наденет маску, либо не выйдет из салона.

Особо "буйным" пассажирам, которые знают свои права и забывают про обязанности, власти напоминают, что за неисполнение установленных на территории региона правил поведения их могут оштрафовать. Статья 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" для граждан предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц по той же статье оштрафовать могут на суммы от 10 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение штрафы увеличивает в разы.

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