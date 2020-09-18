Для предпринимателей Самарского региона в октябре стартует Акселератор PROБизнес

Всего за 30 дней участники бизнес-курса смогут:
- проработать свою бизнес-модель
- прокачать навыки управления
- узнать, как вывести проект на ту прибыль, о которой мечтают
Из чего состоит курс:
- 10 обучающих онлайн+оффлайн лекций
- Рекомендации экспертов
- Чат поддержки
- Профессиональные и опытные наставники
- Федеральные и региональные спикеры, которые являются успешными управленцами
- Практика
- И главный приз — 50 000 руб. на запуск проект
Встречи с федеральными экспертами пройдут в формате вебинаров, а с региональными — очно, чтобы предприниматели смогли получить исчерпывающие ответы на ключевые вопросы. Лекции проходят в вечернее время, поэтому обучение будет легко совмещать с основной учёбой и работой.
Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку по ссылке https://study.mybiz63.ru/.
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
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