Для предпринимателей Самарского региона в октябре стартует Акселератор PROБизнес

Всего за 30 дней участники бизнес-курса смогут:

- проработать свою бизнес-модель

- прокачать навыки управления

- узнать, как вывести проект на ту прибыль, о которой мечтают

Из чего состоит курс:

- 10 обучающих онлайн+оффлайн лекций

- Рекомендации экспертов

- Чат поддержки

- Профессиональные и опытные наставники

- Федеральные и региональные спикеры, которые являются успешными управленцами

- Практика

- И главный приз — 50 000 руб. на запуск проект

Встречи с федеральными экспертами пройдут в формате вебинаров, а с региональными — очно, чтобы предприниматели смогли получить исчерпывающие ответы на ключевые вопросы. Лекции проходят в вечернее время, поэтому обучение будет легко совмещать с основной учёбой и работой.

Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку по ссылке https://study.mybiz63.ru/.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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