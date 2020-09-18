В 2020 году центры «Мой бизнес» откроются в Новокуйбышевске и Чапаевске

Запуск центров для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Грамотные специалисты центров могут помочь с регистрацией и проконсультировать по юридическим, бухгалтерским вопросам. Они также прояснят существующие нюансы в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки по разным программам. В центрах доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов. Таким образом, на одной площадке можно получить услуги сразу нескольких институтов развития предпринимательства.

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – одна из первоочередных задач правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. «Мы видим рост показателей по развитию малого бизнеса. Сегодня в этой сфере трудится 451 тыс. человек. Далее нам необходимо наращивать темпы», - отмечал глава региона в своем Послании.

Сейчас центры действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Отрадном.До конца года они откроются в Чапаевске и Новокубышевске. Планируется, что к 2024 году, так называемые, «МФЦ для бизнеса»появятся во всех городах Самарской области. Далее >>>