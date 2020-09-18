«Это все трубы!»: власти Самары объяснили отставание в реконструкции Заводского шоссе

Автомобилисты с нетерпением ждут окончания реконструкции Заводского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары объяснили, с чем связано отставание в сроках реконструкции Заводского шоссе. Оказалось, что во всем опять виноваты подземные коммуникации. Напомним, нарушения утвержденного календарного графика ремонта магистрали обнаружили во время выездной проверки депутаты областного парламента.

- Работы в целом ведутся в соответствии с графиком, отставание незначительное, - заверили в мэрии. – Нарушение графика связано с дополнительными работами по замене коммуникаций, которые не планировались ранее.

Реконструировать Заводское шоссе от Авроры до XXII Партсъезда начали еще год назад, в сентябре 2019 года. Рабочие должны не только расширить дорогу до четырех полос, но и поменять существующие и построить новые инженерные коммуникации – водовод, бытовую канализацию, кабеля электроснабжения, ливневую канализацию.

- ООО «СКС» обратилась в горадминистрацию с просьбой дать им возможность отремонтировать два водовода диаметром 500 мм, - пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Ранее эти работы запланированы не были, но мы приняли решение пойти навстречу компании, так как это правильно и рационально. Работы заняли 10 дней, зато теперь на этом участке можно не опасаться порывов.

В мэрии заверили – в ближайшее время подрядчик войдет в плановый график работ.

По контракту завершиться реконструкция Заводского шоссе должна 30 ноября 2020 года.