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В Самару на вертолете эвакуируют тяжелых больных с пневмониями из отдаленных сел

С августа областные медики вылетали за больными более 10 раз
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Вертолет санавиации наготове. Фото: правительство Самарской области

Вертолет санавиации наготове. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области самых тяжелых пациентов с внебольничной пневмонией отправляют в Самару на вертолете санавиации. Эта служба восстановила работу в регионе в августе, впервые за 37 лет.

За тяжелыми пациентами вылетает специальный санитарный вертолет Ми-8. Он оборудован аппаратом ИВЛ, многофункциональным монитором и дефибриллятором.

С августа бригада из СОКБ Середавина вылетала за пациентами с пневмониями уже 11 раз. Еще трижды медикам пришлось эвакуировать в областную больницу беременных женщин. Пациентов главным образом доставляли из отдаленных районов губернии - Похвистневского, Исаклинского, Приволжского районов, Отрадного, Сызрани и др.

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