«Будем подходить жестче»: Дмитрий Азаров заявил про ограничительные меры для Самарской области

Новых ограничений пока нет, а вот подзабытые было старые придется соблюдать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава региона Дмитрий Азаров на совещании с главами муниципалитетов вечером 18 сентября обсудил ограничительные меры, направленные на защиту от коронавируса. Он напомнил, что в регионе усилен контроль за соблюдением уже действующего режима эпидемиологической безопасности.

Среди самых актуальных мер – обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах, повышенное внимание к дезинфекции поверхностей и термометрии.

- Речь идет не только о COVID-19, но и о гриппе и ОРВИ. На местах, в муниципалитетах нужно эти требования соблюдать повсеместно. Также местные власти должны усилить контроль за соблюдением самоизоляции больных коронавирусом, которые лечатся дома.

При этом губернатор заверил, что о введении дополнительных ограничений пока речи не идет – только о соблюдении уже действующих.

- Да, период изменился, погодные условия другие, значит, пожёстче будем к этому подходить, - заявил Дмитрий Азаров.