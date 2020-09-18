На границах Самарской области поставят посты, чтобы мигранты не ехали в лагерь под Кинелем

В Кинельском районе ждут отправки на родину тысячи мигрантов из Узбекистана Фото: Антон ЧЕРЕПОК

На границах Самарской области возобновят работу контрольные посты. Их главной задачей станет недопущение в регион трудовых мигрантов из Узбекистана, которые массово едут в лагерь под Кинелем. Такие меры озвучили на заседании регионального оперштаба 18 сентября.

Несмотря на закрытые границы с Казахстаном, граждане Узбекистана массово приезжают в Самарскую область в надежде попасть на родину. В Кинельском районе для них развернут временный лагерь.

- С наступлением холодов там приняты меры для организации обогрева,- пояснли в региональном правительстве.

Для доставки мигрантов в Узбекистан уже было отправлено 8 поездов, но число жителей лагеря не снижается. В ближайшее время в Узбекистан отправится еще четыре поезда. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

- Чтобы избежать прибытия большего числа трудовых мигрантов и снизить риски возникновения очагов заболевания в лагере, на въездах в Самарскую область снова выставлены контрольные посты,- рассказали в областном правительстве. - Работа по организации вывоза трудовых мигрантов ведется на федеральном уровне.