Прокуратура Самары проверит обстоятельства смерти пенсионера на пороге поликлиники

Происшествием заинтересовалась прокуратура Фото: принтскрин видео.

Прокурор Самары Никита Зубко поручил своим подчиненным провести проверку по факту смерти пенсионера у дверей Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике №14.

Напомним, трагедия произошла 17 сентября. Пожилой пациент умер буквально на лестнице медучреждения. Очевидцы сняли происходящие на видео и рассказали, что за 15 минут врачи не предприняли ничего, что могло бы спасти мужчину. Так ли было на самом деле должна выяснить проверка. Минздрав уже взял этот случай под контроль.

- Министерство здравоохранения Самарской области приносит соболезнования родным и близким мужчины, скончавшегося 17 сентября в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике №14. Сейчас в рамках полномочий министерством проводится проверка по данному случаю, - заявили сотрудники ведомства, а также уточнили, что записи с камер видеонаблюдения изучены, и на них видно, что персонал поликлиники пытался оказать пациенту медицинскую помощь.

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