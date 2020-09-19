Житель Самарской области нашел в гаражном массиве наркотики и решил сохранить их для себя

Мужчина могут отправить в исправительную колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские города Жигулевск задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как стало известно из материалов уголовного дела, мужчину 1990 года рождения становили возле одного из домов микрорайона В-1. Во время личного досмотра, в присутствии понятых, правоохранители нашли и изъяли в наружном кармане куртки мужчины полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Вещество отправили на экспертизу. Оказалось, что это наркотик мефедрон, массой 0, 776 грамм, что относится к значительному размеру.

Общаясь с полицейскими, задержанный пояснил, что наркотики нашел в одном из гаражных массивов и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

По данным оперативников, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вот и сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Теперь житель Жигулевска может отправится в исправительную колонию на срок до трех лет.