В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют несколько улиц

Выбирайте маршрут заранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабный ремонт коммуникаций. В связи с эти в городе перекроют еще часть улиц. Как отметили в городской администрации, это делается для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы.

Ограничение будут действовать сразу не нескольких участках.

Так, 5 утра 19 сентября до 8 утра 26 сентября нельзя будет проехать по ул. Скляренко на участке от ул. Ерошевского до дома № 19 по ул. Скляренко;

С 08:00 26 сентября до 06:00 5 октября проезд будет закрыт по ул. Ерошевского на участке от ул. Скляренко до дома № 126 по ул. Мичурина;

С 08:00 26 сентября до 08:00 1 октября перекроют ул. Скляренко на участке от дома № 28 по ул. Н. Панова до дома № 19 по ул. Скляренко;

Также с 08:00 26 сентября до 08:00 1 октября закрыт проезд по ул. Н. Панова на участке от ул. Скляренко до дома № 13 по ул. Н. Панова.

- Просим с пониманием относиться к необходимости проведения работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты, - обратились к горожанам представители городской администрации.