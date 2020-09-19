В Самаре ребенок попал под машину и получил травмы

Осторожнее на дорогах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участие ребенка произошло в Самаре 18 сентября в 17:35 в Самаре. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 56-летний водитель ехал по улице Лукачева со стороны улицы Ново-Садовая в направлении улицы Скляренко. Там и произошел наезд на юношу 2006 года рождения.

К сожалению, без травм не обошлось, но после оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Полицейские также сообщили, что в момент ДТП водитель был трезвым. Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.