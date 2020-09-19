Теперь в четыре полосы: в Самаре завершили ремонт участка Кировского моста

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В Самаре после двухлетнего капитального ремонта ввели в эксплуатацию мостовой переход "Кировский". Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, изначально в проекте строительства Кировского моста не было предусмотрено расширение дороги на проспекте Кирова. Речь идет про участок дороги от Заводского шоссе до набережной реки Самара. Однако, в конце 2018 года по заказу регионального министерства транспорта и автомобильных дорог началась разработка проектной документации. Проект прошел государственную экспертизу и рабочие приступили к выполнению заказа. Стоимость преобразования дороги оценили в 319 млн рублей. Деньги выделили благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В итоге самарцы уже сейчас могут оценить преобразования. Дорогу расширили до четырех полос, перенесли коммуникации, установили освещение. Также появились тротуары, преобразилась и прилегающая территория.