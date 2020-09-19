Еще у 115 жителей Самарской области нашли коронавирус

Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число жителей Самарской области, заболевших новой коронавирусной инфекцией, продолжает увеличиваться. И снова более ста новых случаев. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области на 19 сентября выявлено еще 115 заболевших.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 10550 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 и сопутствующих заболеваний в общей сложности погибли уже 172 человека. Выздоровели 8210 пациентов, в том числе 155 человек отправились домой из медицинских учреждений за минувшие сутки.

Наибольшее число новых случаев за сутки выявлено в Москве - 825, Санкт-Петербурге - 212, Ростовской области - 180. В Московской области - 175 новых заболевших, Нижегородской области - 164, Воронежской области - 151, Ставропольский край - 139, Кемеровская область - 135, Свердловская область - 125, Ульяновская область - 121.