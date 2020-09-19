В Самарской области опытный водитель улетел в кювет и перевернулся

Пострадавших доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Дорожное происшествие, в котором пострадало два человека, случилось 18 сентября в 6:35 в Борском районе области. В это ранее время 70-летний мужчина, управляя ВАЗ 21053, ехал по автодороге «Отрадный – Борское – Новый Кутулук – Богдановка» со стороны села Борское в направлении села Новый Кутулук.

К сожалению, мужчина не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет, а затем перевернулся.

Без травм не обошлось, водителю и его 65-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в момент аварии водитель был трезв. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.