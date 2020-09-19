Рассказываем, где заразились коронавирусом 115 жителей Самарской области

Наибольшее число заболевший в Самарской области - в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки выявлено 115 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Почти полови из них выявлены в Самаре – 42 человека, еще по 12 заболевших в Сызрани и Октябрьске.

- Еще 6 пациентов в городе Похвистнево, по 5 человек в Новокуйбышевске, Отрадном, и в Красноярском районе. Четыре заболевших в Похвистневском районе. По три человека заболели в Тольятти, Кинель-Черкасском районе и в Хворостянском районе. По два новых случая выявили в Кинеле, в Нефтегорском, Борском и Сызранском районах. По одному заболевшему в Чапаевске, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Исаклинском, Красноармейском и Шигонском районах, - сообщили в оперштабе. При этом 46 человек были выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Так вирус нашли у 36 жителей Самары, пяти жителей Отрадного, у двух жителях Октябрьска, а также у одного жителя Похвистнево, Тольятти и Алексеевского района.

53 человека из вновь выявленных, прошли обследование с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Еще 16 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего на 19 сентября в Самарской области зафиксировано 10550 случаев коронавируса. На данный момент вирус победили – 8210 жителей региона. К сожалению, 172 жителя области вылечить не удалось, они скончались.