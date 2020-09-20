Нет самого необходимого: прокуратура проверила кабинет неотложной помощи в поликлинике

В кабинете неотложной помощи в поликлинике не было важного оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурорская проверка в поликлинике №1 в Самаре грозит руководству медучреждения неприятностями. Оказалось, что кабинет неотложной помощи не оснащен, как нужно:

- На момент проверки там не было электрического аспиратора, желудочных зондов, аспираторных и уретральных катетеров для детей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководства поликлиники, теперь у медиков есть возможность устранить все указанные нарушения.

Кроме того, ведомство направило информацию с перечнем выявленных недостатков в региональные подразделения Росздравнадзора и Роспотребнадзора - решение о привлечении поликлиники и ее руководителей к административной ответственности будут решать уже там.