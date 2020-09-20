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Пострадавших в страшной аварии в Тольятти из машин пришлось извлекать спасателям

В столкновении двух легковушек травмы получили пять человек
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Три жертвы аварии не могли самостоятельно выбраться из искореженных машин

Три жертвы аварии не могли самостоятельно выбраться из искореженных машин

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером 19 сентября в Тольятти столкнулись два автомобиля - "Лада Приора" и Daewoo Nexia. Авария произошла в частном секторе Центрального района.

- Сообщение о ДТП на ул.Шлютова, 125 нам поступило в 19.00, - говорят в областном МЧС. - В результате аварии внутри машин оказались заблокированы люди.

Одна из легковушек от удара вылетела с дороги прямо в забор частного дома, лишь чудом не задев газовую трубу.

По предварительным данным, травмы при столкновении получили 5 человек, трое из них госпитализированы. Извлекать их из покореженных легковушек пришлось спасателям. О состоянии пострадавших на данный момент ничего не известно.

Кто виноват в произошедшем, можно ли было избежать столкновения и были ли водители на момент аварии трезвы, теперь предстоит выяснить полицейским, проверку по факту ЧП уже назначили.

Личности пострадавших и причины аварии устанавливают сотрудники полиции

Личности пострадавших и причины аварии устанавливают сотрудники полиции

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ДТП