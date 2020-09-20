Самарская область вылетела из ТОП-10 регионов России по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 114 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области за сутки подтверждено 114 новых фактов заболевания коронавирусом. В общем рейтинге по стране это 11-й результат.
Впереди нас по числу заболевших за сутки: Москва (860 подтвержденных фактов), Санкт-Петербург (214 положительных анализов на COVID-19), Московская область (188 случаев), Ростовская область (178), Нижегородская область (165), Воронежская область (158), Ставропольский край (142), Кемеровская область (127), Ульяновская область (125) и Свердловская область (120).
Всего в России за сутки COVID-19 нашли у 6148 человек. От коронавируса и сопутствующих заболеваний погибли еще 79 человек, в Самарской области за прошедшие сутки новых смертей не зарегистрировано.
Отрицательные анализы на коронавирус и диагноз "здоров" получили 2895 человек по стране, в том числе 47 жителей Самарской области.
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