Коронавирус наступает: власти рассказали, где больных обнаружено больше всего

Власти напоминают: в общественном транспорте обязательно нужно надевать маску Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 114 человек. Большая их часть (85 пациентов) думали, что больны обычной простудой, но анализы показали COVID-19. У 15 человек никаких симптомов не было, диагноз стал для них полной неожиданностью. Еще 14 новых пациентов из Самары, Кинеля, Тольятти и Жигулевска ранее общались с ковидными больными и тоже подхватили заразу.

Почти половина заболевших (69 человек) - жители Самары, еще 11 - тольяттинцы, 8 случаев коронавируса за сутки подтверждено в Кинеле, 4 - в Похвистневском районе, по 3 - в Жигулёвске, Сызрани, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах. По 2 положительных анализа на COVID-19 получены в Новокуйбышевске, Большечерниговском и Ставропольском районах, по одному - в Волжском, Красноярском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах.

Напомним, в связи с большим числом заболевших власти настоятельно рекомендовали жителям региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. С начала пандемии в Самарской области уже зарегистрировано10664 случаев коронавируса, и пока ситуация кардинальным образом не улучшается.

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