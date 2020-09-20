Градины размером с горох: по Самаре, как ураган, пронеслась непогода

Кажется, что за окном - обычный осенний дождик, но на самом деле это самый настоящий град
Фото: Ольга НОВИКОВА
Синоптики обещали 20 сентября самарцам сильный ветер, а на город в итоге обрушился самый настоящий град. Черные тучи налетают стремительно, кажется, что за окном - дождь, но на самом деле с небес сыпется град.
- На нас град обрушился, как ураган, - пишут самарцы в соцсетях. - Пять минут, и он уже унесся дальше.
После себя непогода оставляет заметные следы - градины размером с горошину. Тучи уже пронеслись по разным районам Самары, куда они устремятся дальше, пока не ясно.
Самарцам сегодня рекомендуют быть внимательнее: в области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 15-18 м/с. Особенную осторожность следует проявлять автомобилистам и парковать машины подальше от деревьев.
Завтра ветер немного утихнет - до 7-12 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 10-15°C.
На земле остаются градины размером с горох
Фото: Ольга НОВИКОВА
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