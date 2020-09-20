47 жителей Самарской области смогли победить коронавирус

Носить маски в Самарской области - обязательно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки были признаны здоровыми 47 человек, которые ранее лечились от COVID-19. 11 из их лежали в больницах в Самаре, Похвистнево и в Волжской ЦРБ, еще 36 переболели коронавирусом в легкой форме, а потому находились дома, но под наблюдением медиков.

Напомним, в регионе с начале пандемии COVID-19 подтвердился к 10664 человек. Почти 80% из них (8257 пациентов) уже выздоровели. От ковида и сопутствующих заболеваний в регионе умерли 172 человека, но за последние сутки новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области в разы меньше, чем по стране: у нас в регионе - 5,39, в России - 13,3.

По данным оперативного штаба, под наблюдением медиков остаются 238 человек, насколько тяжело у них протекает болезнь, не известно.

В Самаре и области власти продолжают дезинфицировать транспорт, остановки, общественные пространства. Жителей региона просят чаще мыть руки, не пренебрегать масками и соблюдать социальную дистанцию.

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