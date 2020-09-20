В Самаре выбирают лучшего пивовара России

Сегодня в Самаре выяснится, кто и в каком регионе варит лучшее пиво в России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре впервые проходит финал всероссийского конкурса на звание лучшего пивовара страны. На почетный титул претендуют 27 участников, которые представляют 20 регионов России.

Конкурс проходит прямо сейчас в ТЦ "АМБАР" (Самара, Южное шоссе, 5). Пока пивовары соревнуются между собой, гости могут не только погулять по выставке, но и прицениться к представленной там продукции, а также приобрести то, что придется по душе.

Сами конкурсанты на этот час уже продемонстрировали свои теоретические знания в тонкой науке пивоварения и приступили к практике. Им предстоит продегустировать ряд напитков и не только по вкусу определить, из чего и как сварено пиво, но и "опознать" ошибки, которые были допущены во время процесса варки.

Церемония награждения победителей начнется сегодня в 19.00. Лучший пивовар в качестве награды получит 300 тысяч рублей, участник, занявший второе место - 200 тысяч рублей, а за "бронзовое" третье место организаторы выплатят 100 тысяч рублей.

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