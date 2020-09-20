Полицейские рассказали, кто виноват в страшном ДТП, которое произошло в Тольятти

Пострадавших пришлось извлекать спасателям Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пять человек вчера вечером пострадали в страшном ДТП в Тольятти, трое их них остались зажаты в покореженных останках автомобилей, извлекать их пришлось спасателям. Сила столкновения была такой, что одну из машин отбросило с дороги прямо в забор, она лишь чудом не снесла газовую трубу.

- По предварительным данным, виновником ДТП был водитель Daewoo Nexia, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Автомобиль двигался внутри частного сектора в Центральном районе: по ул.Украинской со стороны ул.50 лет Октября в направлении ул.Чапаева. На нерегулируемом перекрестке водитель не пропустил "Ладу Приору", которая ехала по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение.

Люди, сидевшие в "Приоре", пострадали сильнее, они все госпитализированы в местную больницу. Водитель и пассажир Daewoo Nexia тоже получили травмы, но медики назначили им амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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