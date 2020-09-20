В Самаре на улицы снова ненадолго выйдет электробус

Хотя электробус редко бывает на улицах Самары, он все же умудрился попасть в ДТП
Фото: Соцсети
На улицах Самары снова появится электробус, правда, ненадолго. Об этом пишет в соцсетях Трамвайно-троллейбусное управление:
- С 21 сентября возобновляет свою работу электробус по маршруту 108 "Губернский рынок - Южный город", - сообщает Управление. - Ориентировочно работа электробуса продлена до 30 сентября 2020 года. Добро пожаловать на борт.
Напомним, электробус в Самаре появился в феврале. Его привезли из Белоруссии, но в первую же метель стало ясно, что во время непогоды использовать его проблематично.
С тех пор электробус постоянно то появляется, то исчезает с улиц. Его работе в разное время мешали ДТП, технические неисправности и регулярное окончание срока договора на его эксплуатацию. Последнее бывает чаще всего. Почему нельзя заключить один длительный договор, чтобы чудо-транспорт не простаивал в депо, история умалчивает.
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