В Самаре строят 25-этажный дом с видом на Волгу

Так в будущем будет выглядеть территория рядом с жилым комплексом. Фото: гк-вира.рф

На Сухой Самарке строят 25-этажный жилой комплекс, он будет возвышаться над окрестностями прямо на стрелке Сухой Самарки и Татьянки. Максимальная этажность домов поблизости - 12 этажей.

В этом доме будет четыре секции и 392 квартиры, цены за самые дешевые из них начинаются от 1,7 млн рублей. Застройщик сообщает, что объект должен быть сдан в третьем квартале 2022 года, пока что коробка дома возведена лишь частично. За ходом строительства можно наблюдать онлайн на сайте компании-застройщика.

Комплекс возводят на ул.Белорусской в Куйбышевском районе. Ожидается, что, кроме собственного жилой коробки, на территории появятся парковки, детская площадка, площадка для выгула собак, а также скейтплощадка и тренажеры Workout.

Для обеспечения дома всеми благами цивилизации здесь установят свою трансформаторную подстанцию и насосную станцию. Внутри дома обещают сделать интеллектуальное освещение на этажах, видеокамеры, видеодомофоны и колясочные комнаты, где можно будет оставлять детские или инвалидные коляски.