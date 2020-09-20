Синоптики рассказали, когда начнется бабье лето

"Ну что, когда там тепло-то будет?" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнюю неделю самарцам пришлись мириться с самыми разными капризами погоды: солнце, ветер, дождь. А сегодня по городу пронеслись грозовые тучи, из которых на улицы сыпался самый настоящий град.

- Все дело в активном циклоническом вихре с фронтальными разделами, - объяснили происходящие чудеса в Приволжском УГМС. - Именно поэтому в регионе прошли дожди, которые сопровождались порывистым ветром и пониженными температурами.

Кроме того, синоптики рассказали, стоит ли ждать бабьего лета и когда. По предварительным данным, тепло в регион на время вернется со вторника.

В понедельник, 21 сентября в Самарской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха - 10-15°C, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Со вторника, 22 сентября в регион придет тепло: погода установится солнечная и ясная, воздух днем прогреется до 15-20°C.

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