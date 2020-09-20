7 самарских медиков, умерших от COVID-19, попали в "Список памяти"

Коронавирус не щадит никого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России создан специальный сайт под названием "Список памяти", который призван увековечить имена медиков, погибших в борьбе с коронавирусом.

- Мы не хотим говорить о том, кто это придумал, зачем, почему и так далее, - говорят создатели сайта. - Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег.

Сейчас в Списке памяти 797 имен: 687 из них - это имена российских врачей, еще 110 - медики из других стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Сербии и даже Египта.

В Список памяти вошли 7 медиков, которые работали в больницах Самарской области:

- Владимир Аришев, 63 года, хирург, заведующий хирургическим отделением, Филиал 2 ФГКУ "426 Военный Госпиталь"

- Наталья Гумерова, 45 лет, фельдшер-лаборант, Отрадненская городская больница

- Елена Зиброва, 50 лет, медсестра, Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина

- Андрей Кузаев, 54 года, заведующий отделением функциональной диагностики, Отрадненская ЦГБ

- Светлана Макашева, 55 лет, медсестра, Исаклинская ЦРБ

- Ирина Тульникова, 59 лет, медсестра урологического отделения, Самарская городская клиническая больница им Н. И. Пирогова

- Галина Шароватова, 67 лет, лаборант, Самарская городская поликлиника № 3, Самара.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким погибших.

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