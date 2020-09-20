Отопление в школах и больницах Самары и Тольятти планируют подключать уже со вторника

Когда повернуть заветный вентиль, решать будут муниципалитеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области поручил муниципалитетам ускорить подготовку теплосетей для того, чтобы дать отопление в жилые дома как можно раньше. По предварительным данным, работы по перекладке сетей в Самаре закончатся к 30 сентября - 3 октября, в Тольятти - к 1 октября.

- Работу нужно ускорять, - отметил на совещании с главами Самары и Тольятти Дмитрий Азаров. - У нас на территории региона действует режим повышенной готовности, и люди сильнее обычного беспокоятся за здоровье своих близких. Нам и вам нужно принимать решения на опережение.

Вопрос подключения отопления в жилые дома и социальные объекты относится к компетенции муниципальных властей, именно они решают, когда пора подавать тепло. В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году власти пообещали ускорить процесс.

Мэр Самары Елена Лапушкина сообщила, что в детские сады и больницы тепло планируют подавать со вторника, 22 сентября. К концу недели, если все пойдет по плану, тепло дойдет до остальных соцобъектов, а со следующего понедельника, 28 сентября - до жилых домов обычных горожан.

Глава Тольятти Сергей Анташев пообещал, что в понедельник будет готово постановление о начале отопительного сезона со вторника, 22 сентября. Однако в городе есть проблемы: паспорта готовности до сих пор не получили 42 жилых дома, следовательно, отопление туда дадут лишь после того, как все необходимые подготовительные работы и проверки будут завершены. В идеале все завершится до конца сентября, и с 1 октября в Тольятти тепло планируют подавать уже дома горожан.