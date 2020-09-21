Самарские депутаты предлагают штрафовать службы отлова за жестокость по отношению к животным

Бездомные собаки тоже заслуживают гуманного к себе отношения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самарские депутаты вынесли на обсуждение новый законопроект, который предлагает штрафовать за жестокость при отлове животных, пишет "Радио Август".

Если в присутствии ребенка к бездомному животному неоправданно применят силу, то сотрудников службы отлова могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей, а юрлицо - на 15-25 тысяч. Исключение составляют случаи, когда животное опасно, угрожает себе и людям. Правда, кто и как будет это определять, пока не совсем понятно.

Аналогичные штрафы могу ввести за махинации - то есть отлов тех животных, которых уже стерилизовали, а также за выезд на точку без так называемого наряда, иначе - по собственной инициативе.

Также законопроект предусматривает наказание за использование при отлове устройств, которые могут причинить вред здоровью животного - за применение электрошокеров и прочих аппаратов. За это сотрудников отлова предлагается штрафовать на 5-6 тысяч рублей, а саму организацию - на 20-25 тысяч.

Этот законопроект еще не принят, его пока только обсуждают - недочеты в нем ищут до 26 октября, потом документ доработают и лишь потом вынесут на обсуждение в губернскую думу.

Уважаемые читатели, как думаете, нам нужен такой документ? Что бы в нем изменили? Пишите в комментариях.