В Самаре ураган повалил дерево и оставил без света многоквартирный дом

Фото: vk.com/life_samara

Вчерашняя непогода обернулась для жителей Самары не только красивыми фотографиями в интернете, но и реальными неприятностями.

Напомним, синоптики обещали сильный ветер. Погода их обещание выполнила: в Октябрьском районе Самары порывы ветра повалили дерево.

- Это произошло где-то в 5.30 утра, - говорят местные жители. - Дерево упало и захватило с собой электрический столб.

ЧП произошло во дворе дома №49 по ул.Ерошевского. Электричество там отключили как минимум на полдня - жильцы дома жаловались в соцсетях, что сидят без света. Дали его к вечеру, пока не ясно.

Вчерашний день запомнился самарцам удивительным явлением: грозовые тучи обрушили на город не дождь, как предполагали метеорологи, а самый настоящий град. Фотографиями градин размерами с горох жители города почти сразу стали делиться в соцсетях.

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