«Лада» обыграла «Крылья Советов-2» в областном дерби

«КС-2» и «Лада» с тремя очками замыкают турнирную таблицу ПФЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тольяттинская «Лада» оказалась сильнее «Крыльев Советов-2» в матче седьмого тура ПФЛ. Игра проходила в Тольятти и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол на счету Ильи Перевозчикова.

Эта победа стала для «Лады» первой в этом сезоне ПФЛ. После семи туров тольяттинцы замыкают турнирную таблицу группы 4 Профессиональной футбольной лиги вместе с «КС-2» и новотроицкой «Ностой». У всех трех команд по три набранных очка.

В следующем туре «Крылья Советов-2» сыграют в Димитровграде с местной «Ладой». Тольяттинская «Лада» восьмой тур пропустит.