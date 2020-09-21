Самарским школьникам покажут лабораторию Объединенного института ядерных исследований

Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 0+ в Самаре открывал ректор Самарского университета Владимир Богатырев. "Фото: vk.com/festivalnauki63

Сегодня в 13.00 состоится торжественное онлайн-открытие недели "Физики ядра", в течение которой для самарских школьников, студентов и их родителей передовые ученые будут проводить онлайн-лекции и семинары.

Участники смогут удаленно побывать в одной из лабораторий Объединенного института ядерных исследований, увидеть и услышать вице-директора института академика РАН Григория Трубникова (он выступит сегодня на открытии), познакомиться с новейшими научными разработками. В том числе ученые расскажут о сверхпроводящем коллайдере протонов и тяжёлых ионов NICA и экспериментах, в которых он задействован.

Неделя "Физики ядра" проходит с 21 по 25 сентября, участвовать в ней можно через соцсети, для этого нужно зайти на страничку самарской группы Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+".

Кроме лекций и презентаций, организаторы предусмотрели еще и интерактив. В конце недели для участков мероприятия "Эйнштейн Party Самара" проведет онлайн-квиз "Физика ядра".

21 сентября:

13.00 торжественное открытие недели "Физика ядра"

- приветственное слово руководителя Объединенного института ядерных исследований

- лекция "Энергия науки"

22 сентября:

12.00 MegaScience - проект NICA

23 сентября:

12.00 Форсайт-конференция "Ядерная физика будущего"

24 сентября:

12.00 Научно-методический семинар для учителей физики

25 сентября:

19.00 Квиз "Физика ядра"

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