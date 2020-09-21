«Лада» крупно проиграла «Горняку» в ВХЛ

Это третье поражение «Лады» в шести матчах на старте сезона. Фото: ХК «Лада».

Хоккейная «Лада» разгромно проиграла «Горняку» из города Учалы в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 1:6. Единственную шайбу в составе хозяев забил Филипп Толузаков.

- По игре соперник был быстрее во всем: и в движении, и в мысли. Когда противник быстрее двигается, быстрее принимает решение, сложно на что-то рассчитывать. Ребята старались, но сегодня был не наш вечер. Но даже такую игру можно было перевернуть, забей мы свои моменты, - прокомментировал игру наставник «Лады» Владимир Маленьких. Его слова приводит пресс-служба тольяттинцев.

Это третье поражение «Лады» в шести матчах на старте сезона.

Следующий поединок тольяттинцы проведут в Москве против «Звезды». Игра пройдет 29 сентября. До этого в Тольятти должен был состояться матч «Лады» и «Южного Урала», однако его перенесли из-за коронавируса в омском клубе.