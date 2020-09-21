На трассе М-5 под Тольятти легковушка влетела под фуру, пострадали девушка и младенец

Полиция разбирается в причинах ДТП
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
20 сентября в Самарской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В одной из аварий пострадал младенец: девочка родилась в этом году и могла погибнуть из-за невнимательности водителя, который сидел за рулем автомобиля, где она ехала.
По данным самарской полиции, ЧП произошло около двух часов ночи в Ставропольском районе.
- Автомобиль Chevrolet двигался по трассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительным данным, водитель не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, - говорят в областном МВД.
В итоге травмы получили 25-летняя девушка и младенец. Их доставили в больницу, медики оказали им необходимую помощь и отпустили долечиваться домой.
По факту ДТП в полиции проводят проверку, чтобы определить, какую ошибку допустил водитель и можно ли было избежать аварии.
Травмы получили пассажиры легкового автомобиля
Фото: ГУ МВД России по Самарской области