На трассе М-5 под Тольятти легковушка влетела под фуру, пострадали девушка и младенец

Полиция разбирается в причинах ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

20 сентября в Самарской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В одной из аварий пострадал младенец: девочка родилась в этом году и могла погибнуть из-за невнимательности водителя, который сидел за рулем автомобиля, где она ехала.

По данным самарской полиции, ЧП произошло около двух часов ночи в Ставропольском районе.

- Автомобиль Chevrolet двигался по трассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительным данным, водитель не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, - говорят в областном МВД.

В итоге травмы получили 25-летняя девушка и младенец. Их доставили в больницу, медики оказали им необходимую помощь и отпустили долечиваться домой.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, чтобы определить, какую ошибку допустил водитель и можно ли было избежать аварии.