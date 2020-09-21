В Ставропольском районе "семерка" протаранила корову

Корова перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля Фото: ГУ МВД России по Самарской области

20 сентября в Ставропольском районе легковой автомобиль сбил корову, которая переходила дорогу. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция.

По предварительным данным, виноват в случившемся водитель: авария произошла в 17.40, когда было еще достаточно светло и животное на дороге можно было разглядеть вовремя.

- Автомобиль ВАЗ-210740 двигался по дороге "М-5 Урал - Солнечная поляна – Ширяево" со стороны села Бахилово в направлении села Александровка, - говорят в областном МВД. - По предварительным данным, водитель не выбрал скорость, которая бы обеспечила возможность постоянного контроля за ситуацией на дороге, в результате чего и произошло столкновение.

Выжила ли корова, пока до конца не ясно. Известно, что в аварии травмы получили и 63-летний водитель, и животное. Мужчина за рулем был трезвым. По факту ДТП назначена проверка.