В Самарской области выявлено 112 заболевших коронавирусом за сутки

В Самарской области из-за большого числа заболевших ужесточили меры безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 112 новых фактов заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в регионе составило 10 776.

В общем рейтинге по России губерния занимает 11 место. Впереди нас по числу заболевших Москва (915 фактов), Санкт-Петербург (209 случаев), Московская область (193), Ростовская область (177), Нижегородская область (162), Воронежская область, (160), Ставропольский край (140), Кемеровская область (130), Ульяновская область (124) и Свердловская область (123 новых пациента). Всего в стране за сутки зарегистрировано 6196 случаев подтвержденного COVID-19, также стало известно о 71 новой смерти.

В Самарской области коронавирус также подтвердился у одного умершего. Подробнее о пациенте пока ничего не известно.

Полностью оправиться от COVID-19 смогли еще 19 жителей региона, анализы подтвердили, что у них коронавируса больше нет.

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