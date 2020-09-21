Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На перекрестке Московского шоссе с ул. Георгия Димитрова отключат светофор

Ремонтные работы будут проводить с 22 сентября, когда их завершат, пока не ясно
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Завтра в Самаре возможны пробки из-за ремонта светофора на Московском шоссе

Завтра в Самаре возможны пробки из-за ремонта светофора на Московском шоссе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 22 сентября отключат светофор, который расположен на перекрестке Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова.

- Имеется в виду светофор, который регулирует движение по направлению «в город», - уточнили в Агентстве по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

Отключат светофор с 9.30. Проводить ремонтные работы в ночное время оказалось невозможно, поэтому было принято такое решение. Как долго специалисты будут «колдовать» над устройством, пока не ясно. Но подключат его обратно только после окончания ремонта.

Из-за отсутствия регулировки на столь важной дорожной развязке возможны заторы и пробки, поэтому автомобилистов просят заранее обдумать свой маршрут, чтобы иметь возможность объехать этот участок дороги.

Выставит ли ГИБДД на это место своего сотрудника для организации и регулировки дорожного движения, пока не сообщается.