На перекрестке Московского шоссе с ул. Георгия Димитрова отключат светофор

Завтра в Самаре возможны пробки из-за ремонта светофора на Московском шоссе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 22 сентября отключат светофор, который расположен на перекрестке Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова.

- Имеется в виду светофор, который регулирует движение по направлению «в город», - уточнили в Агентстве по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

Отключат светофор с 9.30. Проводить ремонтные работы в ночное время оказалось невозможно, поэтому было принято такое решение. Как долго специалисты будут «колдовать» над устройством, пока не ясно. Но подключат его обратно только после окончания ремонта.

Из-за отсутствия регулировки на столь важной дорожной развязке возможны заторы и пробки, поэтому автомобилистов просят заранее обдумать свой маршрут, чтобы иметь возможность объехать этот участок дороги.

Выставит ли ГИБДД на это место своего сотрудника для организации и регулировки дорожного движения, пока не сообщается.