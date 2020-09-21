Власти рассказали о новой жертве коронавируса

Врачи делают все возможное, но не всегда пациентов удается спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области провели 4149 анализов на коронавирус, которые подтвердили 112 новых случаев заражения. Также сегодня, 21 сентября, стало известно о новой жертве COVID-19:

- Это мужчина 77-ми лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 173 человека, выздоровели - 8276. За последние сутки врачи признали здоровыми 19 человек, которые переболели ковидом в легкой форме и лечились дома. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются еще 234 пациента, у которых анализы подтвердили коронавирус.

Показатель смертности на 100 тысяч населения у нас в регионе в разы меньше, чем по стране, - 5,42, в то время как в России эта цифра - 13,35.

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